Sulz/Rottweil Junge Frau vergewaltigt: Bewährung

Ein Freitagabend im September, gegen 21 Uhr. Eine 36-jährige Sulzerin hört an ihrer Tür ein "zaghaftes Klopfen". Vor dem Haus steht eine junge Frau. Ihre Kleidung ist verschmutzt, sie zittert, hat Angst. Auf der Treppe im Haus verkriecht sie sich "in die letzte Ecke". Es fällt den beiden schwer, sich zu verständigen. Die Polizei, die etwa eine halbe Stunde später eintrifft, nimmt die junge Frau mit zur Dienststelle. "Ihr ging’s auf jeden Fall nicht gut", lautete am Dienstag – rund acht Monate nach dem Vorfall – das Fazit der 36-jährigen Zeugin.

Was davor passiert sein soll, geht aus der Anklageschrift hervor: Nach einem gemeinsamen Spaziergang soll der 27-jährige Angeklagte die junge Frau sexuell bedrängt haben. Zunächst habe er versucht, sie zu küssen. Als sie sich dagegen gewehrt habe, seien die beiden in das Auto des Angeklagten gestiegen. Mit diesem waren sie zuvor zum Ausgangspunkt ihres Spaziergangs gefahren. Im Auto habe der Angeklagte die Frau erneut bedrängt, bevor ihr die Flucht gelang.

Vorbei war es damit aber noch nicht, denn der Angeklagte holte die junge Frau laut Staatsanwaltschaft erneut ein und versprach ihr, sie nach Hause zu bringen. Daraufhin folgte sie ihm zu seinem Auto, wo es zu einem zweiten sexuellen Übergriff kam. Erneut konnte sich das Opfer losreißen und im nahegelegenen Haus der 36-jährigen Zeugin Zuflucht finden.