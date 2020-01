Sulz Hunderte Narren ziehen durch Renfrizhausen

Mit den Hofnarren und den alten und neuen Figuren, Loablesspalter, Burgstall-Räuber oder auch der Schleifer-Bärbel, ging es durch die Mühlheimer Strasse. Angekommen in der Mühlbachhalle, war diese in wenigen Minuten proppevoll und damit ging die Hofnarren-Party gleich in die Vollen.

Zunftmeister und Supermann Adrian Redel führte zusammen mit seinem Super-Girl durch das vielseitige Programm, ein Höhepunkt folgte dem anderen, die Partygänger, mit und ohne Häs waren begeistert und feierten bis weit nach Mitternacht.