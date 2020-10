Sulz/Dornhan Durchgangsverkehr belastet Glatttal

Vor allem in Hopfau scheint es ebenfalls Probleme mit dem Durchgangsverkehr zu geben. "Der Lärm wird vor allem an den Ortseingängen durch Schwerlastverkehr und laute Autos und Motorräder verursacht", berichtet Ortsvorsteher Thomas Mutschler. Auch das Anfahren von Lkws führe zu Lärm. Die Aufzeichnung der Geschwindigkeitsmessanlage zeige, dass allein in einer Richtung jeden Tag ungefähr 1000 Autos durch den Ort fahren.