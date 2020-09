Sulz a. N. Wer vermisst zugeflogenen "Ausbrecher"?

Der Großsittich befindet sich jetzt in einer Pflegestelle des TSV Sulz und ist putzmunter. Außerdem ist er offensichtlich ein Ausbrecher-König, denn er kann hervorragend und schnell die Türchen am Käfig öffnen. Er ist anhänglich und gesellig, macht Geräusche nach und hat am Liebsten durchgehend Gesellschaft. Allerdings kann er auch herzhaft zwicken, wenn ihm etwas nicht gefällt.

Der Besitzer oder Interessenten werden gebeten, sich unter Telefon 07454/63 66 zu melden.