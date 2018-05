Sulz a. N. Wer bestehen will, muss flexibel sein

Ernst wird Schenk, als er von dem Feuer erzählt, das vor zwölf Jahren seine Weinhandlung ruinierte. Er habe sich damals auch Unterstützung von der Stadt erhofft, aber keine erhalten, richtete Schenk die Kritik an den Bürgermeister. Damals sei das Sanierungsprogramm Stadtkern zwar bereits auf den Weg gebracht worden, Zuschüsse konnten aber noch nicht ausbezahlt werden. Schenk, der das Geld hätte gut gebrauchen können, wollte sein Geschäft aber so schnell wie möglich wieder eröffnen, blickten Hieber und Sachsenmaier zurück.

E-Bikes sind Topseller

Vom umtriebigen Weinexperten führte der Weg zum betriebsamen Sportgeschäft Stiehle, das ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken kann. 1912 von Albert Ziegler gegründet, reichte das Sortiment von Eisenwaren über Ölöfen und Nähmaschinen bis zu Gartenmöbeln und Skiern. Immer wieder habe man das Angebot der Nachfrage anpassen müssen, erzählte Eberhard Stiehle. Damals habe es noch keine Konkurrenz großer Baumärkte gegeben. "Erst als der Baumarkt in Bochingen kam, ging es los." Als er 1972 und etwas später sein Bruder Ludwig das Geschäft des Vaters übernahmen, wurde die Idee geboren, ausschließlich Sportartikel zu verkaufen. "Mit Fußbällen der Firma Uhlsport fing es an." Später wurde das Sortiment um Mountainbikes erweitert. "Heute will jeder nur noch E-Bikes haben", sagt Ludwig Stiehle. Sie machen etwa 2/3 der verkauften Fahrräder aus.

Den heutigen Standort im Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses wissen die beiden Eigentümer zu schätzen, wenngleich das Thema Parkplätzmangel die Einzelhändler umtreibt. Deshalb halten beide eine Verkehrskonzeption für die Sulzer Innenstadt für notwendig. "Wir hoffen, dass dabei was Gutes für alle rauskommt", meint Eberhard Stiehle, der für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Der Kunde soll auch künftig mit dem Auto oder Bus in die Innenstadt kommen können. Das sieht auch der Bürgermeister so. "Verkehrskonzept heißt nicht, den Verkehr aus der Stadt herauszudrängen. Sondern ihn zu extrahieren und zu verlagern."

Buchlese geht neue Wege

Dass der Kunde in die Stadt kommt, ist auch ein Ziel, auf das die Buchlese hinarbeitet. Um sich gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu stemmen, geht Inhaberin Britta Blaurock besondere Wege. Unter dem Schlagwort "geniallokal" hat sie sich einem Verband unabhängiger Buchhändler angeschlossen, der es möglich macht, mittels Online-Plattform den Einzelhandel vor Ort zu stärken. Was zunächst nicht so recht zusammenpasst, klingt nach Blaurocks Erklärung dann logisch: Im Online-Shop sehen die Kunden, welche Bücher in der Buchlese vorhanden sind und können diese reservieren. Bücher, die nicht vorrätig sind und vor 17 Uhr bestellt werden, können am nächsten Tag in der Buchlese abgeholt werden. Das Modell ist erfolgreich. Man sei sogar schneller als Amazon, betont Blaurock stolz. "Das kann ich bestätigen", kommentiert eine Kundin lachend.

"Mittlerweile macht das Onlinegeschäft acht Prozent unseres Gesamtumsatzes aus", betont Blaurock. Tendenz steigend. Das bringt auch Hieber zum Grübeln, der sich "geniallokal" in anderen Bereichen vorstellen kann. "Ich finde es bemerkenswert zu sehen, wie man auf die Konkurrenz aus dem Internet reagieren kann."