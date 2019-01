Sulz a. N. Vielfältig eingebracht

Die Mitarbeitenden, die einen kleinen Gruß der Kirchengemeinde mit auf den Weg bekamen, sind: Anja Schäuble (neu als Flötistin), Sibylle Lehmann (ehemalige Hausmeisterin), Ingrid Vögele (neu im Besuchsdienst), Larissa Siegel (neu in Konfirmandenarbeit und Musikteam), Lukas Buntrock (neu in Konfirmandenarbeit und Musikteam), Anna Schäfer (neue Hausmeisterin), Ursula Letzer (neu im Frauenkreisteam), Sabrina Urmann (neu in der Krabbelgruppe), Sarah Stifel (neu in der Krabbelgruppe), Alina Schwebe (neu in Konfirmandenarbeit und Musikteam) sowie Adrian Hauser (neu in Konfirmandenarbeit und Musikteam). Sodann wurde Sibylle Lehmann, die seit 1. Februar 2002 für das Gemeindehaus zuständig war, aus ihrer Tätigkeit als Hausmeisterin verabschiedet. Die neue Hausmeisterin Anna Schäfer hat sich der Kirchengemeinde vorgestellt und wurde von Pfarrer Velm in ihr neues Amt eingeführt.