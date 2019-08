Sulz a. N. Verdächtige Personen an Kindergarten gesichtet

Sulz - Die Polizei ist in der Nacht auf gestrigen Mittwoch ins Wohngebiet Kastell gerufen worden. Zwei Personen mit Taschenlampen sollen am Tor des Kindergartens in der Lehmbergstraße gerüttelt haben. Die Mitteilung ging, wie ein Pressevertreter der Polizei mitteilte, um 1.06 ein. Die Streife fand das Tor offen vor, aber keine Einbrecher, auch Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden.