Sulz a. N. Vater ist Apotheker und Revolutionär

Sulz. Der Vortrag im Bauernfeindmuseum ist auf großes Interesse gestoßen. Die Referenten zeigten zahlreiche Bilder und Dokumente, machten in ihrem Vortrag auch kleinere Exkursionen, um die Zeitumstände zu beleuchten.

Der Vater von Gustav, Johann Baptist Bauernfeind, war Apotheker von Beruf. In Waldsassen, Bayern, wurde er 1803 geboren. Als Apothekergehilfe kam er in die damalige chemische Fabrik in Oedenwald bei Freudenstadt. Ein Kuriosum war: Bauernfeind heiratete am 16. Juli 1835 gleich zweimal seine erste, in Brasilien geborene Frau Albertine Wilhelmine Majer. Getraut wurde das Paar sowohl vom katholischen Pfarrer in Heiligenbronn – Bauernfeind war katholisch – als auch vom evangelischen Diakon in Freudenstadt. Ein Sohn wurde geboren. Die Mutter starb noch im Kindbett, das Kind einige Monate später.

Bauernfeind heiratete am 3. August 1837 erneut, und zwar die 20-jährige Anna Maria Adrion vom Adrionshof in Oedenwald. Aus der zweiten Ehe gingen neun Kinder hervor, aber nur Albertine (sie blieb bei der Mutter), Emilie (sie ehelichte den Missionar Wilhelm Staiger), Maria (sie wanderte nach Amerika aus) und Gustav Bauernfeind, am 4. September 1848 als sechstes Kind geboren, überlebten das 21. Lebensjahr.