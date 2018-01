Sulz a. N. Vandalen und Sturm sorgen für zusätzliche Arbeit

Obwohl es 2017 keine Veranstaltungen gab, konnte der Förderverein ein leichtes Plus erwirtschaften. Kassierer Bruno Kaupp betonte, wie wichtig Spenden für den Verein sind Kassenprüfer Armin Schwind bescheinigte Kaupp eine perfekte Arbeit, und so konnte Catrin Hils als Vertreterin der Stadt Sulz den Vorstand entlasten. Besonders positiv bei den Wahlen: Mit Stefan Pfau und Werner Giering erhöhte sich die Zahl der Ausschussmitglieder. Sie wurden genauso einstimmig gewählt wie Ralph Scherrmann, Bernd Klingenstein und Catrin Schwind. Vorsitzender bleibt Hubert Breisinger, stellvertretender Vorsitzender Ralf Kreher, Kassierer Bruno Kaupp und Schriftführerin Martina Klenk. Thomas Deuringer und Armin Schwind prüfen die Kasse.

Ortsvorsteherin Rita Seitz zeigte sich von der ehrenamtlichen Arbeit angetan. Die Beleuchtung über Weihnachten sei "ganz einfach toll". Erstmals anwesend war Ferdinand Truffner, neuer Bürgermeister von Empfingen, der zugab, noch nie auf der Ruine gewesen zu sein, doch das werde sich sehr bald ändern. Mit einem Bild bedankte sich Hubert Breisinger bei dessen Vorgänger Albert Schindler für dessen Unterstützung. Schindler machte deutlich dass ein "Ur-Empfinger" Interesse an der Ruine haben müsse und versprach, trotz zweier linker Hände, an einem Arbeitseinsatz teilzunehmen.

In diesem Jahr steht nach wie vor die Wehrmauer im Mittelpunkt. Die Bastion wird wieder mit den Trapezblechen abgedeckt. Das Ziel, hier einen größeren Schutz zu installieren, kann erst 2019 intensiver verfolgt werden. Catrin Hils machte den Vorschlag, am zweiten Sonntag im September am Tag des Denkmals teilzunehmen.