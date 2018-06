Sulz. In der Nacht auf Freitag hat ein Unbekannter ein in der Breitestraße geparktes Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 43 Jahre alter Mann dort seinen Seat über Nacht geparkt. Den Kratzer, der sich entlang der kompletten linken Seite zieht, bemerkte er erst am nächsten Morgen. Das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423/ 8 10 10, ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich zu melden.