Sulz a. N. Über den Festgästen schweben fast drei Kilo Schinken

Sulz-Fischingen (jh). Der Musikverein Fischingen lud am Sonntag zum Herbstfest in die Turn- und Festhalle ein. Mit dem Frühschoppen wurde das Fest in der herbstlich dekorierten Halle eröffnet. Der Musikverein Wiesenstetten sorgte für die Unterhaltung. Ob Jung oder Alt –­ aufgrund des reichhaltigen Repertoires der Kapelle wurden alle Besucher gut unterhalten.