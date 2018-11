Sulz a. N. Teure Webcams am Aussichtsturm liefern gekrümmtes Bild

Der Ortschaftsrat hatte bereits über dieses Thema diskutiert. Es ging darum, warum nicht der BOS-Mast im Hartwald genutzt werden könne, oder ob ein Mast Richtung Hopfau als Standort nicht besser wäre. Trautwein klärte nochmals kurz auf, dass es aus technischen Gründen nicht möglich ist, den Mast im Hartwald zu nutzen und die Errichtung eines Funkmastens am Steigleweg zu teuer wäre. Daraufhin hatte der Rat um mehr fachliche Informationen gebeten. Dies werde in der ersten Sitzung im neuen Jahr durch einen Mitarbeiter der Telekom nachgeholt, so der Ortsvorsteher.

Vor rund fünf Monaten wurden die beiden Webcams am Aussichtsturm installiert. Beide Kameras liefern allerdings ein gekrümmtes Bild, was nicht nur den Ortschaftsräten nicht gefällt. Laut Abrechnung hat die Installation der Webcams über 9000 Euro gekostet. Darin seien die Eigenleistungen noch nicht mal berücksichtigt, so Trautwein. Jährlich koste die Internet- Verbindung über 400 Euro. Würde man, so Wirtschaftsförderer Frank Börnard, die Kameras auf ein 360-Grad-Panorama einrichten, würde dies einmalig mit 2600 Euro zu Buche schlagen. Das Hosting dieses 360-Grad-Panoramas würde jährlich rund 2500 Euro kosten.

Ortschaftsrat Reinhard Kießling hielt diese Kosten für "unfassbar teuer" und "absurd". Da müsse man reklamieren. Auch Gudrun Bühner sprach sich für eine Reklamation und einen Abbau der Kameras aus, schließlich habe man doch einen Garantieanspruch. Auch Stadtrat Martin Frey plädierte für einen Abbau der Webcams. Seine Fraktion habe damals schon entschieden, dass die veranschlagten Kosten von 7000 Euro zu teuer seien. Das sei doch "eher schadhaft für den Ort". Der Ortsvorsteher will die Verwaltung bitten, dass dieses Thema nochmals nachgearbeitet wird. Diesem Vorschlag schlossen sich die Räte an.