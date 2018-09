Sulz a. N. Startschuss für Dreher

Ein weiterer Grund für den Umzug: Attraktiver zu sein für neue Mitarbeiter, auf die das Unternehmen zukünftig angewiesen ist. Auch die Nähe zur Autobahn ist für Hasan Sarac wichtig.

"Das Bauchgefühl für den Standort im interkommunalen Gewerbegebiet hat gepasst", sagt Sarac, der sich bei der Gemeinde für die schnelle Bearbeitung des Bauvorhabens bedankte.

Im interkommunalen Gewerbegebiet entsteht für das Unternehmen ein langgestrecktes, zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit 2500 Quadratmetern Fläche mit einem Verbindungsgang zu den Produktionshallen, die sich über 7 100 Quadratmeter erstrecken werden.

Bürgermeister Gerd Hieber freut sich, dass eines der wichtigsten Unternehmen der Stadt in Sulz und Vöhringen bleibt. "Das sind positive Nachrichten für den Standort Sulz", so der Bürgermeister. Aber vor allem sei es für die Familie Dreher und das Unternehmen ein "großer Tag", so Hieber.

Zunächst setzte er sich dafür ein, dass das Unternehmen den Standort in Renfrizhausen beibehalten sollte. Seit 1970 existiert das Unternehmen dort. Es habe sich ständig weiterentwickelt und erweitert. Der Bürgermeister sah ein, dass die Firma Dimensionen erreichte, für die der Standort in Renfrizhausen nicht mehr geeignet gewesen sei. "Dreher und InPark, das passt", ist er sich sicher. "Das Unternehmen ist – so wie wir – innovativ, weltoffen und schwäbisch", meint Hieber, der in der Standorttreue einen großen Wert sieht.

Bau soll 2019 fertig sein

Alle Beteiligten freuen sich jetzt auf die Bauzeit, die mit dem Spatenstich offiziell beginnt. Bei Brezeln und Getränken kamen die Beteiligten danach noch ins Gespräch. Ende September 2019 möchte das Unternehmen dann bereits in die neuen Gebäude einziehen.