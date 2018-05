Sulz a. N. Rücklagen für die Grundsanierung der Anlage gebildet

Der Rundenabschluss mit einem Schleifchenturnier wurde am 23. September gefeiert. Mit einer Winterwanderung am 29. Dezember nach Bettenhausen klang das Vereinsjahr aus. Einen detaillierten Einblick in die Finanzen verschaffte Jenny Dieterle. Sie konnte ein leichtes Plus vermelden. Größere Veranstaltungen gab es nicht. Haupteinnahmequelle sind die Mitgliedsbeiträge.

Für Aktive werden 60 Euro pro Jahr erhoben, für passive Mitglieder 13 Euro. Die Beiträge für die Jugendlichen sind nach Alter gestaffelt. In den vergangenen Jahren konnten ansehnliche Rücklagen gebildet werden. Das Geld wird auch dringend benötigt, denn in den nächsten Jahren muss die Anlage wieder grundsaniert werden. Zudem wurden gemeinsam mit dem Sportverein als Partner des Sportheims die sanitären Anlagen erneuert.

Jugendwart Paul Reinisch informierte über den Spielbetrieb. Trainiert wurden die Jugendlichen und die Männer wie die Jahre zuvor von Hans-Peter Kopf. Die gemischten Junioren belegten in der Staffelliga in ihrer Fünfer-Gruppe den dritten Tabellenplatz. Den Herren erreichten in der Kreisstaffel 1 ebenfalls den dritten Platz unter sechs Mannschaften.

Auch für dieses Jahr wurden wieder eine gemischte Junioren-Mannschaft und eine Herren-Mannschaft gemeldet. Thomas Mutschler als Stellvertreter für Ortsvorsteher Albert Beck bedankte sich für die tolle Vereinsarbeit. Für die Jugendlichen und die Erwachsenen sei das Angebot mit seinen vielen Veranstaltungen eine kulturelle und sportliche Bereicherung für den Ort. Mutschler blickte dabei auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurück. In dem Zeitraum konnten auch viele Siege auf dem Platz gefeiert werden. Schön sei es, dass es auch zahlreiche Jugendliche im Verein gebe.

Anschließend wurde zur Jubiläumsfeier unter dem Motto "Pure White Night" eingeladen.