Sulz a. N. Perspektivenwechsel in fünf Minuten

In ihrem fünfminütigen Redebeitrag während des Speaker Slams erklärte sie, warum es so wichtig ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, sich nicht nur auf Probleme zu konzentrieren, sondern Lösungen zu suchen, indem Veränderungen herbeigeführt werden. Das schilderte sie an ihrem persönlichen Beispiel so berührend und emotional, dass sie am Ende Standing Ovations erhielt. Das überzeugte auch die Jurymitglieder. Initiator Hermann Scherer überreichte ihr für die herausragende Leistung einen Award. Caren Totzauer sei ein motivierendes Beispiel für viele Menschen, meinte er.