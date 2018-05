Wer derzeit durch Fischingen fährt, dem fällt sofort der Sperrmüll ins Auge. Seit Mittwoch wartet dieser am Straßenrand auf seine Abholung. Daneben türmen sich die für Donnerstag zur Abholung bereitgelegten Gelben Säcke – an manchen Stellen über einen Meter hoch. In Mühlheim und Renfrizhausen das gleiche Bild. Besonders Ärgerlich ist es für diejenigen, die den Anblick über die Pfingsttage ertragen müssen. Denn vorher ist mit einer Abholung durch die Firma Alba wohl kaum mehr zu rechnen. Foto: Huber