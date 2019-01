Sulz a. N. Neue Blühflächen für die Insekten

Sulz. Das Thema hat die GAL-Fraktion mit ihrem Antrag zur Diskussion gestellt. Hintergrund ist der "dramatische Rückgang" von Insekten, besonders von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen. Es sei Aufgabe der öffentlichen Hand, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, meint die GAL. Die Kommune könne bestimmen, wie sie ihre öffentlichen Grünflächen bewirtschafte. Mit Verträgen könne zudem Einfluss auf die Bewirtschaftung von verpachteten städtischen Grundstücken genommen werden. Die GAL fordert ein Maßnahmenkonzept für Blühflächen. Diese könnten auch in das Ökokonto der Stadt aufgenommen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt für die GAL: Bei städtischen Flächen müsse auf den Einsatz von Glyphosat verzichtet werden.

Die Stadtgärtnerei war bislang nicht untätig. In der Kernstadt und einigen Stadtteilen wurden Blumenwiesen mit einer Gesamtfläche von 7080 Quadratmetern angelegt, in Sulz unter anderem in den Neckarwiesen und an der Stuttgarter Straße, an den Kreisverkehren Friedhof, Holzhausen und Kastell. Dabei handelt es sich um einjährige und mehrjährige Pflanzungen. In der Kernstadt seien alle geeigneten Flächen bepflanzt.

Nach Auskunft von Bauhofleiter Alexander Beller sollte auf Blühflächen möglichst keine Pflege stattfinden. Auf Dünger werde verzichtet, und nach Ende der Vegetationszeit müssten die Blühflächen gemäht und Pflanzenreste abgefahren werden.