Sulz a. N. Nächstes Projekt: WC im Bauhof

Die alljährliche Verkehrsschau hat in Renfrizhausen, ohne den Ortsvorsteher zu informieren, am 5. September stattgefunden. Laut Protokoll ging es unter anderem darum, in der Brühlstraße ein halbseitiges Parkverbot auszuweisen. Die Verkehrsschau legte drei Alternativen vor. Zum einen könnte das Parkverbot auf der rechten Seite vorgesehen werden. Denkbar wäre auch die linke Seite, und drittens gäbe es die Möglichkeit, die ersten 200 Meter Richtung Hang als Parkverbot festzulegen und von dem Kreuzungsbereich Kirchberger Straße ebenfalls 200 Meter weit für klare Verhältnisse zu sorgen. Da schon seit Jahren die Feuerwehr, die Müllabfuhr, der Schneepflug und andere größere Fahrzeuge durch zum Teil Dauerparker ihre Fahrt abbrechen müssen und von oben her einfahren müssen, sollen Fakten geschaffen werden. Anlieger könnten auf ihrem Grundstück parken. Bei der Abstimmung waren sieben Ortschaftsräte für die rechte Seite, es gab eine Enthaltung und eine Stimme für die linke Seite.