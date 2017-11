Sulz a. N. Mitgliederzahl steigt leicht an

Bilanz gezogen wurde über das Jahr 2016. Schwerpunkt seien die Beratungen durch Rechtsanwalt Alfred Seifriz gewesen. Die Termine hätten durchschnittlich acht bis zehn Mitglieder besucht. Insgesamt wurden 200 Beratungen im Jahr verzeichnet. Der Verein habe außerdem aktuelle Mieterverträge angeboten und 100 Exemplare verkauft.

Die Vorsitzende streifte in ihrem Bericht auch Neuerungen für die Vermieter. So werden höhere energetische Anforderungen verlangt. Besonders sei auf eine bessere Dämmung der Wohnungen zu achten. Bei Sanierungen dürften in den ersten drei Monaten keine Mieterhöhungen vorgenommen werden. Bei Zahlungsverzug könnten die Eigentümer nun aber leichter den säumigen Mieter los werden.

Plus in der Kasse