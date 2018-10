Sulz a. N. Mit Bewegung halten sie sich fit

Sulz-Holzhausen. Dann aber kann es, nach dem Pressefoto, gleich mit der Laufgymnastik losgehen. Seit 20 Jahren hält die Gruppe Jedermann-Turnen des FC Holzhausen in der Panoramhalle jeden Montag ihren Übungsabend ab. Fast zwei Stunden Bewegung sind angesagt. Sepp Wössner sorgt für ein abwechslungsreiches Programm, das mit Warmlaufen beginnt. Er legt großen Wert auf Gymnastik: Progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobsen steht auf seinem Plan. Jeder Muskel wird dabei aktiviert, angefangen bei den Augenlidern. Finger, Becken, Bauch, Beine, Füße, Zehen – alles wird bewegt. Nicht zuletzt dient das der Koordination.

In der Anfangszeit lief das Training etwas anders ab, mit schmerzhaften Folgen für einige Teilnehmer. "Da hat man immer gespielt", erinnert sich Wössner. Fußball sowieso, aber auch Handball, Basketball, Jägerball und Hockey. Doch hinterher, so Wössner, "war jedes Mal einer verletzt" – entweder am Knie, Fuß oder Finger. Manchmal ging die Brille oder das Hörgerät kaputt. Das hat dem Übungsleiter zu denken gegeben, und er hat überlegt, wie die häufigen Verletzungen abgestellt werden können. So hat er dann die kontaktreichen Ballspiele einfach gestrichen. Fußballtennis oder Volleyball mit Faustball kombiniert übers Netz beschließt jetzt das Übungsprogramm. "Das macht allen Spaß", bestätigt Roland Plocher, Sepp Wössners Stellvertreter.

Vor der Fertigstellung der Panoramahalle im Jahr 1998 hatte das Jedermann-Turnen die Übungsabende in der Neckarhalle. Sepp Wössner hat die Abteilung vor 25 Jahren gegründet und die Leitung übernommen. Prädestiniert war er dazu: "Ich bin von Haus aus Turner", erzählt er, aber eben auch ein passionierter Fußballer. In der Holzhauser A-Jugend hatte er angefangen, ohne dass sein Vater, Hans Wössner, davon etwas gewusst hatte. Der Sohn sollte nämlich beim Turnverein Sulz Handball spielen. Aber dann hat ihn mal jemand in der väterlichen Schuhmacherwerkstatt verraten und als "Holzhauser Nationalspieler" betitelt. Da war der Ärger da.