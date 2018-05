Sulz a. N. "Krankheit und Verfall": Anwohner distanzieren sich

Der Verkehr nähme jedenfalls deutlich zu: Die Pflegebedürftigen müssten täglich gebracht und wieder abgeholt werden. Hinzu kämen die Einsatzfahrzeuge und privaten Fahrzeuge der Mitarbeiter sowie Dienstleister der Tagespflegestätte. Dieser Verkehr fände an sieben Tagen in der Woche statt. Die Anwohner weisen darauf hin, dass sich bereits zwei Senioreneinrichtungen der Otte Pflege AG in der nur 300 Meter langen und 3,15 Meter breiten Sackgasse befinden. Seit 20 Jahren seien die Hausbesitzer in der Hörnlestraße sehr kooperativ und respektvoll mit den Heimbewohnern umgegangen, sagt Friedrich Kopf. Mit zunehmenden Verkehr sieht er aber eine Gefahr für Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind. Von der geplanten Tagespflegestätte müssten sie zuerst die Straße überqueren, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Schon heute werde links und rechts, auch auf dem einseitigen Gehweg, geparkt. Bei der unübersichtlichen Verkehrssituation würden die alten Menschen gefährdet.

Befürchtet wird auch, dass mit Altentagespflegestätte und Fuhrpark für den mobilen Pflegedienst die Hörnle­straße weiter zugeparkt wird. Krankenwagen oder im Winter der Schneepflug könnten wegen der angespannten Parkplatzsituation dann kaum noch durchkommen.

Gemeinderat diskutiert neue Tagespflegestätte

Im Gemeinderat ging es eigentlich nur um die Zustimmung zu den erforderlichen Befreiungen für den Bau der Tagespflegestätte. Der stellvertretende Stadtbauamtsleiter Michael Gunesch hatte zuvor festgestellt, dass das Bauvorhaben "als Anlage für soziale Zwecke" nach dem Bebauungsplan "Wohngebiet Süd" zulässig sei. Thomas Bätzner relativiert dies: Senioreneinrichtungen seien Ausnahmen und für das jeweilige Gebiet gedacht. Mit den vorhandenen zwei Einrichtungen sei die Versorgung bereits abgedeckt. Die neue Tagespflegestätte wäre aus seiner Sicht für ganz Kastell überdimensioniert. Der mobile Pflegedienst, wird außerdem argumentiert, sei ein Gewerbe, das in ein Misch- oder Gewerbegebiet gehöre.

Wie berichtet, hat der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen die Befreiungen beschlossen. Das weitere Vorgehen gegen diese Entscheidung könnte sich Kopf so vorstellen, dass ein Fachanwalt handfeste Argumente der Stadt vorlegt, um auf einer rechtlichen Grundlage das Projekt zu unterbinden. "Das ist unser Ziel", erklärt Kopf. An einem Klageweg oder sogar einen "Kriegsschauplatz aufzumachen", daran sind die Teilnehmer an dem Pressegespräch nicht interessiert. Sie betonen, dass es durchaus sinnvoll sei, Altenheime und Altentagesstätte wohnortnah entstehen zu lassen. Kopf ist aber überzeugt: Wenn man nur wollte, fände man für das Bauvorhaben Otte in der Stadt ein anderes Gebiet.