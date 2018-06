Sulz a. N. Kleinere Lösung mit Erhalt der "Wäsche" favorisiert

Die erste Planung sah den Abbruch der Dürrenmettstetter "Wäsche" vor. Der Wanderverein wäre in das Dorfgemeinschaftshaus gezogen. Auch ein Verkaufsraum hätte hier untergebracht werden sollen. 600 000 Euro wären bei dieser vom Büro Pesch- und Partner präsentierten Planung an der Stadt hängen geblieben. "Das konnte der Gemeinderat nicht absegnen", erklärte Trautwein. Die nun vorgelegte Alternative ist, dass die "Wäsche" stehen bleibt. Verkaufsraum und Wanderstüble blieben in dem Fall in dem Gebäude. Die Abbruchkosten könnten für die Sanierung verwendet werden. Allerdings werden in Richtung Westen Flächen benötigt, um Abstand zum Neubau zu gewinnen. Trautwein teilte mit, dass er mit den Nachbarn bereits "sehr sachliche Gespräche" geführt hat. "Ich meine, wir könnten zu einer Einigung kommen", sagte er.

Für das neue Gebäude müssten der Farrenstall und das Eberhardhaus abgebrochen werden. Ein Dorfplatz kann auch dann, wenn die "Wäsche" stehen bleibt, gestaltet werden. Kopp will ein Mehrfamilienhaus mit vier bis fünf Wohneinheiten, Dorfgemeinschaftsraum im Erdgeschoss, Stellplätzen und Carports bauen. Den "Startknopf" würde er erst drücken, wenn zwei bis drei Wohnungen verkauft seien. Er ist zuversichtlich, dass dies in Dürrenmettstetten gelingt. Kopp betonte, dass es sich um ein privates Projekt handele – so wie in Holzhausen. Die Stadt könne den Dorfgemeinschaftsraum kaufen.

Ortschaftsrätin Gudrun Bühner ärgerte sich: An der Planung für die neue Ortsmitte werde seit drei Jahren gearbeitet. Die Stadt hätte wissen müssen, wieviel Geld bereit stehe. Karl Wössner hat es ebenfalls gestört, dass man so lange zugeschaut habe, bis es zum "Crash" gekommen sei. Reinhard Kießling, der den Abriss der "Wäsche" befürwortet hatte, könnte sich nun mit der kleinen Lösung anfreunden.