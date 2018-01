Sulz a. N. InPark: Rat denkt schon an Erweiterung

Hauptamtsleiter und Wirtschaftsförderer Hartmut Walter zeigte die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt auf. Nach wie vor sind die Bemühungen erfolglos geblieben, einen Facharzt für Sulz zu gewinnen. Dieses Problem hätten auch größere Städte.

Erfreulich dagegen: Im Gewerbegebiet erweitere die Firma Edelstahlservice. Bei GRT in der Meboldstraße sei aus Aistaig die Firma Autopark Hassoul eingezogen. Aus der ehemaligen Straßenmeisterei zieht die Firma Fritztechnologie aus, um sich in der Gottlieb-Daimler-Straße niederzulassen. Der Gemeinderat nahm am Montag Kenntnis von dem Baugesuch: Fritztechnologie will am neuen Standort ein Verwaltungs- und Lagergebäude errichten. Integriert wird dabei auch eine Betriebswohnung. Seit 2009 ist das Unternehmen in der Meboldstraße 2. Dort ist es für sie jetzt zu klein geworden.

FWV-Stadtrat Dominique Steng kritisierte, dass man es nicht geschafft habe, neue Firmen zu bekommen. Im Fokus müsse die Erhöhung der Arbeitsplätze stehen. Dabei sah er Sulz im Vergleich mit anderen Gemeinden wie Empfingen. "Die Bestandsentwicklung muss man im Auge behalten", sagte Hieber. Firmen wie Wafi oder Kipp Car Comfort Systems auf Kastell hätten erhebliche Verbesserungen gebracht.

Heidi Kuhring (GAL) bedauerte, dass die Leerstände in der Kernstadt nicht mehr so sehr im Blickpunkt stünden. "Wir haben kein Konzept. Wo soll es mit der Kernstadt hingehen?", fragte sie. Hieber kündigte Überlegungen an, die Perspektiven für die Innenstadt aufzeigen sollen, unter anderem im Zusammenhang mit der kleinen Gartenschau. Die Stadt bewerbe sich dafür unter dem Titel "Salzstadt am Neckar", teilte Hartmut Walter mit. Im Frühjahr werde eine Fachkommission nach Sulz kommen.