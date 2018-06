Sulz a. N. Gute Kooperation mit Grundschule

Sulz-Fischingen. Bereits 1972 hatte sich der Ortschaftrat Gedanken über einen Neubau gemacht. Nach 16 Jahren Planung und Abstimmung war allerdings erst das Ziel erreicht. Die Fischinger Vereine veranstalteten zwei Dorffeste zugunsten des Kindergartens. Viele private Spender, allen voran Ehrenbürger Herrmann Bossenmaier und sein Sohn Helmut, sowie ortsansässige Firmen trugen dazu bei, dass insgesamt rund 80 000 Mark (40 000 Euro) an Spenden zusammenkamen. Auf Grund steigender Belegungszahlen stimmte der Gemeinderat im Jahr 2000 einer Erweiterung zu. Im Oktober 2002 wurde der Anbau bezogen. Zurzeit betreut Kindergartenleiterin Gabi Hipp mit vier weiteren pädagogischen Fachkräften die zwei Gruppen mit Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren.

Die Betreuung der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten findet von 7 bis 13.15 Uhr statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, am gemeinsamen Mittagessen teilzunehmen. Das werde auch von den meisten angenommen, so Gabi Hipp. Seit 2013 hat der Kindergarten Fischingen eine Ganztagsgruppe, die von 7 bis 15.15 Uhr geöffnet ist. Diese Zeiten sind an die der Ganztagesgrundschule Fischingen angepasst. Natürlich gibt es noch eine Regelgruppe mit 30 Stunden Betreuungszeit.

Durch die Nähe zur Schule konnte sich eine sehr gute Kooperation entwickeln. So werden zum Beispiel die Bildungsinhalte der beiden Erziehungseinrichtungen regelmäßig aufeinander abgestimmt. Auch im Hinblick auf die Aufteilung der Räume verfolgt der Fischinger Kindergarten ein besonderes Konzept. Im Gebäude sind Funktionsräume eingerichtet, die sich die beiden Gruppen teilen. So gibt es unter anderem einen Bewegungsraum, ein Spielezimmer, ein Musikzimmer und einen Bastelraum. Neben den Spielgeräten im großen Außenbereich haben die Kinder eine "Matschecke" und einen Garten, in dem sie sich mit der Natur auseinandersetzen. Wichtig für das Team ist es, dass die Kinder mit der Natur in Berührung kommen und nicht nur bei schönem Wetter draußen sind.