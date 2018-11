Sulz a. N. Großes Interesse am ersten Sulzer Apfeltag

Sulz. Vor der Bühne im Saal der Stadthalle fanden die Besucher Platz an Tischen und Stühlen. An den dahinter aufgebauten Stehtischen wurden Apfelspezialitäten zum Probieren angeboten. Neben Apfelpralinen von der Pralinenmanufaktur Pralinimo und Apfelbrot stellten viele Privatpersonen ihren selbst hergestellten Apfelsaft zum Probieren bereit. Kein Saft schmeckte wie der andere. So hatte fast jeder Erzeuger sein eigenes Rezept. Im hinteren Teil des Saales konnten sich die Besucher über die Arbeit der verschiedenen Initiativen und Organisationen informieren.

Das von Sabrina Glöckler und Hans-Ulrich Händel moderierte Programm des Abends eröffnete die Jugendgruppe der Volkstanzgruppe Sulz mit einem flotten Tanz. Sabrina Glöckler begrüßte alle, die den Weg in die Stadthalle gefunden hatten, ganz besonders aber die eingeladenen Helfer, die sich am Auflesetag beteiligt hatten. Hans-Ulrich Händel sagte, es habe sich gezeigt, dass diese Aktion Generationen und Kulturen zusammengebracht und einen Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen geleistet hat. Dank sagte Händel dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg, das diese Aktion mit gefördert hat.

Die beiden Moderatoren stellten abwechselnd die Marktstände vor. Birgit Stiehle informierte über den Apfelsaft vom 110 Jahre alten Baumbestand vom Baumfeld der Familie im Lindentäle. "Kräuterhexle" Alexandra Rau aus Bergfelden hatte einige Naturprodukte wie Seifen und Wildkräuter im Angebot. Am Stand des Apfelguts Duttenhofer kamen die Feinschmecker auf ihre Kosten, im Angebot waren veredelte Apfelsäfte wie ein Pomme-Pure, ein mit Kohlensäure versetzter, prickelnder Apfelsaft. Auf Grund einer technischen Panne bei der Aufzeichnung einer Kochsendung in Hopfau kamen die beliebten Fernsehköche Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner Duttenhofer erst etwas später an den Stand und signierten Kochbücher.