Sulz a. N. Grandioser Blick aufs Land

Sulz. Mit 45 Teilnehmern der Mittwochswanderer der Ortsgruppe Sulz des Schwäbischen Albverein startete der Bus am Marktplatz. Ziel war der Testturm in Rottweil. Laut bericht war der Bus schon lange nicht mehr so voll, die Stimmung war sehr gut. Zunächst wurde Böhringen angefahren, wo das Essen im Löwen vorbestellt wurde.