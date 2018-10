Sulz a. N. Gäste strömen herbei

Das Herbstfest gehört beim Musikverein Mühlheim neben dem Maifest und dem Weihnachtskonzert zu den wichtigsten Festivitäten übers Jahr und sichert die finanzielle Grundlage. Musikalisch ging es am "Tag der deutschen Einheit" mit dem Nachwuchs des Musikvereins Mühlheim und des Musikvereins Renfrizhausen weiter. Unter der Leitung von Saskia Schlotterbeck musizierte die "Mühlbachbande", die viele Eltern und Großeltern in die Mühlbachhalle lockte.

Am Ende holten auch noch die Mühlheimer Musiker die Instrumente heraus und machten schlussendlich das Herbstfest zu einer runden Sache. An solchen Feiertagen sei es besonders schwierig, musikalische Partner zu finden, so Dreiwurst, die mehr als zufrieden war.