Sulz a. N. Freibadsaison startet am 12. Mai

Sulz. Bürgermeister Gerd Hieber hätte gern das Freibad schon an Himmelfahrt geöffnet. Das wird voraussichtlich nicht funktionieren: Der Chlorgas-Kundendienst hat sich erst für den 11. Mai angesagt. Die Freibadsaison startet, wenn sich daran nichts mehr ändern lässt, deshalb erst am Samstag, 12. Mai, um 8 Uhr (für Dauerkartenbesitzer um 7 Uhr). Schwimmmeister Werner Welle hofft nun, dass keine Überraschungen mehr auf ihn und sein Team zukommen. Wetterbedingt kamen die Vorbereitungen auch etwas in Verzug. Eine größere Aktion war der Austausch des Filtersands. 100 Tonnen Material mussten mit Muskelkraft bewegt werden. Welle kann sich an einen ähnlichen "Gewaltakt" im Freibad nicht erinnern. Er war froh, dass er von Bauhofmitarbeitern hierbei unterstützt wurde. Dann gab es an der Zuleitung zur Kapflochquelle irgendwo ein Leck, das zuerst aufgespürt und repariert werden musste.