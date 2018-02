Hubert Breisinger, der die Ortsvorsteherin Rita Seitz vertrat, machte am Rathausfenster deutlich, dass er eigentlich gar nichts gegen die Fasnet hat. Folglich wehrte er sich so gut wie gar nicht, als Zunftmeister Marcus Kaupp seine Narrenräte schickte, um ihn zu holen. Nach dem Aufstellen des Narrenbaums durch die Hexen gab es den Buzefalus-Tanz zu sehen. Die Hakenmänner zeigten derweil, warum sie so gefürchtet werden. Foto: ah