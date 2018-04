Sulz a. N. Firma Dreher baut im InPark 81

Die in Renfrizhausen ansässige Firma kauft im interkommunalen Gewerbegebiet an der Bertha-Benz/Karl-Drais-Straße oberhalb des Kreisverkehrs ein 24.000 Quadratmeter großes Grundstück. Damit nehme Dreher eine "zentrale Ankerstelle" ein, sagte Bürgermeister Gerd Hieber. Einem der wichtigsten Unternehmen der Stadt sei es ermöglicht worden, in Sulz zu bleiben.

Der Standort in Renfrizhausen ist mit seiner Fläche von 15.000 Quadratmetern für das exportorientierte Unternehmen zu klein geworden. Die Logistik sei in Renfrizhausen erschwert, das Vertriebs- und Verwaltungsgebäude nicht mehr auf dem neuesten Stand und wenig repräsentativ. Zudem erfolgt die Zufahrt zur Firma durch den Ort und über eine enge, sanierungsbedürftige Brücke.

Höherer Kapazitätsbedarf