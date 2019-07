Sulz a. N. Festspiele: "Carmen" in Glatt sorgt für Begeisterung

Es wurde gefeiert am Freitagabend in Glatt, nicht ausufernd, aber ausgelassen. War ja auch ein langer Lauf bis dahin. Oder besser: Hindernislauf, Mittelstrecke, mit fulminantem Endspurt. Denn es ist immer wieder erstaunlich, welchen Zug kurz vor der Premiere noch einmal ins Ensemble der Festspiele kommt. Dieses Jahr gab es eine Neuerung. Premiere für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz in Glatt. Eigentlich eine sehr gute Adresse, doch lief noch bei der Generalprobe manches auch da nicht rund. Um so mehr machte der Mittwochabend Lust auf die Premiere am Freitag. Denn, auch das sind die Opernfestspiele unter der Leitjng von Sven Gnass, spätestens wenn das Solistenensemble hier "angekommen" ist und sich vollzählig durch die Geschichte singt, liegt ein ganz besonderer Zauber über dem Ort und dem Wasserschloss, das selbst gewissermaßen als Akteur zuverlässig "bella figura" macht. Natürlich bezieht der Regisseur alles, was geht mit ein. Regelmäßig den Balkon des Schlosscafés und dieses Mal auch sich selbst: Als Kneipenwirt Pastia tritt Lars Franke in Aktion, und in den Sprechtext hat er einen Schlenker in Richtung Ortsvorsteher eingebaut. Von wegen Gängelung von Amtswegen und so. Der Angesprochene nimmt’s mit Humor.

Halber Ort gefordert

Dass bei den Festspielen halbe Ort gefordert wird, ist dabei nichts Neues. Natürlich sind da die Proben, und im Schlosshof herrscht, spätestens, wenn die Tribüne aufgebaut wird und sich für rund 800 Besucher bis auf Traufhöhe des Wirtschaftsgebäudes zieht, Ausnahmezustand. Wer will, kann gerne vor Ort schauen und hören, was die Opernleute so treiben, wie sie das Stück, wie sie die Rollen entwickeln. Da kann es sein, dass auf der Bühen gerade große Arie gesungen wird, während der Kollege vom städtischen Betriebshof wenige Schritte entfernt noch ein paar Sicherheitsschrauben eindreht.