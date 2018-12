Sulz a. N. Einzug ins neue Werk ist 2020 geplant

Sulz-Renfrizhausen (gh). In zwölf Monaten sollen bereits die neuen Räumlichkeiten, die ein neues Erscheinungsbild und eine bessere Infrastruktur ermöglichen, im "InPark A 81" bezogen werden. Zugleich soll das 50-jährige Bestehen der Firma Dreher, die seit dem Jahr 1970 durch die Firmengründer Roland und Waltraud Dreher in Renfrizhausen angesiedelt ist, zusammen mit der Einweihung in 2020 gefeiert werden.

Bei der Betriebsversammlung und Weihnachtsfeier kurz vor den Festtagen zeigte sich Hauptgesellschafter Hasan Sarac mit dem Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres zufrieden. "Wir haben mit den 188 Mitarbeitern 30 Millionen Euro Umsatz gemacht, fünf Millionen mehr als im Vorjahr, und sind bis Herbst 2019 gut ausgelastet", sagte er. Das neue Werk im "InPark A 81" biete eine Verdoppelung der Produktionsfläche auf 10 000 Quadratmeter und wesentlich bessere Abläufe mit moderner Digitaltechnik. "Wir sind dadurch auch auf der Basis des vorhandenen Know-Hows langfristig gut aufgestellt. In einem schwäbischen Unternehmen strebt man immer nach dem Besseren", so Sarac, der auch die Qualifikation der Mitarbeiter auf allen Ebenen mit Schulungen auf ein höheres Level bringen will.

Die Ausbildungsquote liege momentan bei guten 16 Prozent. Sarac erwartet im kommenden Jahr ein mäßiges moderates Geschäftsumfeld, der Markt werde wohl schwieriger. Sarac: "Die Bäume wachsen auch bei Dreher nicht in den Himmel." Die Vertriebsstruktur soll mit einem zusätzlichen Vertriebsbüro in Mittel- und Norddeutschland verbessert werden.