Sulz a. N. Eine Schäfertradition geht zu Ende

Sulz-Bergfelden. Die nachweislich bekannte Schäferei begann im Ort in den Jahren 1840/42. Ein Gottlob Schaible, geboren 1818 in Gechingen und aus einer Schäferfamilie stammend, wurde von der Gemeinde als Schäfer angestellt. Er war eines von sechs Kindern. Zwei seiner Brüder verdingten sich als Schäfer in Mühlheim und in Holzhausen.