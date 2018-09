Sulz a. N. Ein Projekt mit Modellcharakter

Bürger zufällig ausgewählt

Um das zu verwirklichen, bietet die Stadt einerseits Termine mit Bürgern an, die zufällig aus dem Einwohnermeldeverzeichnis ausgewählt wurden. 200 Bürger im Alter zwischen 18 und 80 Jahren wurden zufällig ausgewählt und zu den Terminen eingeladen. Außerdem wurden gezielt 40 junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren ausgelost. "Eine bunte Mischung", so Händel.

Er geht davon aus, dass etwa zwölf Prozent der Einladung folgen. Die Themen der Gespräche reichen von guter Nachbarschaft über Mobilität in der Sulzer Innenstadt bis hin zur Infrastruktur in der Stadt. Der Gemeinderat stellt 1 500 Euro zur Verfügung, um ein konkretes Vorhaben wie etwa ein Bürgerfest zu verwirklichen. "Die Ideen werden an Pinnwänden gesammelt", sagt Händel. Moderiert und angeleitet werden die Gespräche von Thomas Uhlendahl aus Freiburg.

Andererseits setzt die Stadt auf Marktplatzgespräche, die direkt nach der Präsentation am Donnerstagvormittag starteten. Mit dabei waren beim Auftakt Paul Müller vom Arbeitskreis Flucht und Asyl, Sabrina Glöckler von der Stadt Sulz und Gislinde Sachsenmaier, die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Sulz. "Hier wollen wir auf die Aktion aufmerksam machen und mit den Menschen ins Gespräch kommen", so Müller. Das Ziel sei es, dass die Bürgerbeteiligung und die Entwicklung der Innenstadt das "Tagesgespräch" werde, sagt Sachsenmaier. Gesprochen wurde beim Auftakt eher über kleinere Themen, wie Jürgen Huber berichtet, der das Projekt für die Stadt dokumentiert. "Angesprochen wurde etwa der Wunsch eines Gehwegs von Holzhausen nach Sulz oder die Laubsituation", so Huber. Man darf gespannt sein, wie die Bürger das Angebot aufnehmen.

Weitere Informationen: Die nächsten Marktplatzgespräche finden an folgenden Terminen statt: Montag, 24. September von zehn bis zwölf Uhr beim Norma; Dienstag, 25. September von 14 bis 16 Uhr in der Bergstraße 37; Donnerstag, 27. September von zehn bis 14 Uhr in der Brühlstraße und von 14 bis 16 Uhr am Torplatz.