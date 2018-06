Sulz a. N. Eichenprozessionsspinner breitet sich aus

Ein Schild warnt: "Berühren Sie auf keinen Fall Raupen oder Nester! Allergiegefahr!"

Eine Autofahrerin stellt ihr Fahrzeug direkt unter den Baum beim Salzstock zwischen Sulz und Bergfelden. Obwohl dort ein Warnschild steht. Sie lässt ihren Hund aussteigen: "Ich mache einen Bogen um den Baum", sagt sie. Angst hat sie nicht, braucht sie auch nicht zu haben, solange die Raupennester in Ruhe gelassen werden.

Schmerzhafte Erfahrungen machten vor einigen Jahren allerdings Helfer des Vereins zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft in Bergfelden. Sie hatten bei einem Arbeitseinsatz an Eichen Äste abgesägt. Dabei sind die Männer mit den Brennhaaren der Raupe in Berührung gekommen. Das hat toxische Reaktionen ausgelöst. Der Juckreiz hinterher war kaum auszuhalten. Die kaum sichtbaren Raupenhaare dringen in die Haut und Schleimhaut ein und setzen sich dort mit ihren Häkchen fest. Bei entsprechender Witterung können sie durch Luftströmungen über weite Strecken getragen werden. Vor allem im Mai und Juni sind die Haare der Schmetterlingslarve für Menschen gefährlich.