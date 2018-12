Sulz a. N. Dschingis Khan und Winnetou leben auf

Auch die "Mühlbachbande" hielt sich an das vorgegebene Motto "Märchen, Sagen und Legenden". Unter der Leitung von Saskia Schlotterbeck ging die märchenhafte Reise zuerst einmal in die Welt der Indianer. "Pocahontes" hieß die Tochter des Häuptlings, die sich in einen der Einwanderer verliebte. "Colors Of The Wind" erinnerte an die Geschehnisse im 16. Jahrhundert. Bei "Music From Frozen" dreht sich alles um die Eiskönigin. Höhepunkt des Mühlbachbande-Auftritts war die musikalische Darstellung des legendären "Zorros", der als maskierter Reiter zum Volkshelden wurde.

Die Musiker um Rudolf Breisinger stiegen in Märchenwelt mit "A Fairy Tale" ein, einer uralten Geschichte, die sich mit den Gestalten aus vergangenen Jahrhunderten beschäftigt. "Kap Arkona" ist ein Zipfel der Insel Rügen, wo Leuchttürme den Seefahrern den Weg wiesen, wohl auch dem Seeräuber Klaus Störtebeker. Die einfachen Bürger verehrten den Freibeuter, der seine Beute zu teilen wusste. Alfred Bösendörfer hatte ihn mit "Kap Arkona" verewigt. Für "Winnetou und Old Shatterhand" hatte Martin Böttcher die Filmmusik geschrieben. Trommeln deuten das Heer von "Dschingis Khan" an: Die "Ouvertüre von Keen Vlak gefiel den Besuchern, die nicht am Beifall sparten. Zu Ende ging das Konzert des Musikvereins mit dem Stück "Großherzog Friedrich von Baden". Als Zugabe hatten die Musiker eine Polka von Ernst Mosch parat.