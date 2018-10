Sulz a. N. Drei Tage über Religion und Politik

So entstehen Kriege

Am Samstagabend, 10. November, greift die renommierte Theatergruppe "Berliner Compagnie" die Thematik auf ihre Weise auf. Ihr Stück "Das Bild vom Feind – Die Ukraine, Putin, US-Geopolitik und der geheimnisvolle Gleichklang unserer Medien" zeigt, wie Kriege entstehen.

Der Theaterabend beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle im Backsteinbau in Sulz. Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sind im Klosterladen, in der Blass Erlebniswelt, in der Buchlese und in der Buchhandlung Rieger erhältlich.