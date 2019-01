Sulz a. N. Die Fußballer werden immer älter

Sulz-Bergfelden. Dass die AH-Kombi Bergfelden/Holzhausen vor etwa zehn Jahren mit einer Ü 60-Mannschaft in den Turnierbetrieb einstieg, war damals etwas Besonderes. Mit 60 noch kicken? Kein Problem, die Senioren können es immer noch.

Doch inzwischen sind etliche knapp oder über 70. Drei AH-ler der Kombi (Werner Grathwol, Artur Korte und Helmut Roob) traten im vergangenen Jahr bei einem Einlagespiel für Ü 70 im Rahmen des Fußball-Hallenturniers in Bietigheim-Bissingen an. Der Veranstalter hat daraufhin beschlossen, für die über 70-Jährigen am 26. Januar ein eigenes Turnier auszurichten. Klar: Die Kombi Bergfelden/Holzhausen will bei dieser Premiere dabei sein. "Es ist ein Novum", teilte Werner Gratwohl bei der Besprechung nach dem jüngsten Training in der Dickeberghalle seinen Sportkameraden mit. Die Mannschaft steht: Teilnehmer sind Werner Grathwol, Artur Korte, Uli Scheurenbrand, Helmut Roob, Martin Bohnert, Roland Vögele und eventuell Heinz Hertkorn. Geklärt werden muss noch, ob zwei 69-Jährige mitmachen dürfen. Die Gegner sind der Gastgeber FSV 08 Bissingen, eine Unterland-Auswahl aus der Stuttgarter Gegend und der FC Heidenheim. Ein Spiel dauert zehn Minuten, in der Halbzeit gibt es eine zweiminütige Verschnaufpause.

Die Ü 60-Mannschaft nimmt schon traditionell an dem Turnier in Bissingen teil. Anfangs war nicht viel zu holen, im Vorjahr aber reichte es zu einem guten fünften Platz von zehn Mannschaften. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Auch wenn die Konkurrenz groß ist: Mit dabei sind unter anderem die SG Reutlingen sowie Auswahl-Teams aus dem Unterland, Oberschwaben und Enz-Murr.