Sulz a. N. Die Anwohner distanzieren sich

Sulz. Eine direkte Grundstücksnachbarin habe in einem persönlichen Schreiben an Bürgermeister Gerd Hieber diese Anmerkung gemacht. "Davon hatten wir keine Kenntnis", sagt Friedrich Kopf bei einem Pressegespräch mit unserer Zeitung, an dem auch Thomas Bätzner, Otto Klink, Ulrich Roth und Helmut Kaufmann teilnahmen. Dass diese "menschenverachtende Bemerkung" Leserbriefschreiber auf die Palme brachten, "dafür haben wir Verständnis", erklärt Kopf. Bei dem Pressegespräch bringen die Anwohner ausschließlich sachliche Gründe gegen das Bauvorhaben vor.

Der ambulante Pflegedienst und die Tagespflegestätte von Barbara Otte würden mit dem Neubau vom Stadtzentrum auf Kastell verlagert. Möglicherweise sei die Parkplatznot in der Stadtmitte mit ein Grund dafür, meint Kopf. Doch in dem Fall würde das Parkplatzproblem nun in die Hörnlestraße auf Kastell mitgenommen.

Auf dem Grundstück am hinteren Ende diese Sackgasse soll eine Altentagespflegestätte für 15 bis 25 pflegebedürftige Menschen und deren Betreuer errichtet werden. Gleichzeitig soll der Fuhrpark des mobilen Pflegedienstes mit etwa acht Fahrzeugen auf demselben Gelände untergebracht werden. Zwar seien zehn Parkplätze hinter dem Haus auf engstem Raum und bei nur einer Zufahrt vorgesehen, doch dies werde nicht genügen. Bereits bei der Gemeinderatsitzung wurden Zweifel geäußert, ob dies funktionieren wird.