Sulz a. N. Der Sozialverband ist das Sprachrohr der Mitglieder

Die Gründungsversammlung vor 70 Jahren fand im "Hecht" statt. Zur Ortsgruppe Sulz gehörten Holzhausen, Mühlheim und Renfrizhausen. Die letzteren beiden Gemeinden machten sich aber bald eigenständig.

Zum Vorsitzenden wurde Albert Braun aus Holzhausen, zu seinem Stellvertreter Friedrich ’Tag und zum Kassierer Oskar Mäntele gewählt. Geleitet hat die Gründungsversammlung ein VdK-Vertreter aus Horb. Kriegsbehinderte und Hinterbliebene in Deutschland müssten eine Gemeinschaft bilden, sonst sei deren Versorgung, auf die sie einen Anspruch hätten, in Gefahr, nannte er als Zweck und Ziel. Der Monatsbeitrag ist damals auf 70 Pfennig festgesetzt worden. Große Sprünge konnte man damit nicht machen. Das Geld reichte nicht einmal zu einer Weihnachtsfeier. Deshalb wurden in der Anfangszeit bei Sulzer Geschäftsleuten Spenden gesammelt und an die Mitglieder verteilt.

Den Ortsverband stark geprägt hatte Josef Kirchner: 34 Jahre lang, von 1957 bis 1991, war er Vorsitzender. Er und seine Frau Liesel, die anschließend bis 2003 den Vorsitz übernahm, hatten einen guten Draht zum Versorgungsamt. Die Beratungen der Mitglieder fanden in der Kirchner-Wohnung statt. Beide konnten viel für die Mitglieder erreichen.