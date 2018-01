Sulz/Dornhan Hochwasser: Spielplatz in Bettenhausen ist überschwemmt

Im Bereich des Spielplatzes in Bettenhausen ist abgegraben worden. Hier soll sich die Glatt bei Hochwasser ausbreiten können. Weitere Vorlandabgrabungen gab es in Hopfau und in Glatt. Bis jetzt weiß man noch nicht, ob der Hochwasserschutz im Glatttal wie vorgesehen funktioniert. "Die Nacht wird spannend", meinte Heizmann. Er fuhr gestern Abend noch die kritischen Stellen an der Glatt und am Neckar in Fischingen ab und nahm Kontakt mit dem Hopfauer Feuerwehrkommandanten auf. Die Feuerwehr wurde in Voralarm versetzt.