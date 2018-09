Sulz a. N. Das Kasperle macht bald Feierabend und geht in Pension

Als der Kasper die Bühne betritt, sind die Kinder gleich dabei. Es ist ein interaktives Theater, bei dem die Zuschauer miteinbezogen werden. "Dem Guten sollen sie durch ihre Zwischenrufe helfen", sagt Albert Bille, der alleine hinter der Bühne steht und alles im Griff hat.

Das erste Stück ist auf das Publikum im Kindergartenalter zugeschnitten. Kasper und Sepp wollen ein Geschenk zum Geburtstag der Oma bringen, aber ein Räuber nimmt es mit. Damit beginnt die Jagd auf ihn, bei der am Ende Kasper den Räuber mit einer List überwältigt und zur Polizei bringt. Dabei versuchen sowohl der Räuber als auch Kasper, die Kinder im Publikum auf ihre Seite zu ziehen, um ihnen zu helfen. Der Räuber will nicht, dass die Kinder Kasper verraten, dass er ihn in einen Hinterhalt lockt. Aber die Kinder handeln intuitiv richtig und helfen mit ihren Zurufen dem "guten" Kasper. An der Lautstärke des Kinderkreischens zeigt sich, dass sie voll dabei sind. Und das ist es, was den 80-Jährigen hinter der Bühne antreibt: Wenn er Kinder mit seinen Stücken begeistert.

Albert Bille kommt aus einer traditionsreichen Puppenspielerfamilie. Seit 1764 macht seine Familie Puppentheater und er ist der Letzte, der diese Tradition fortgesetzt hat. Vor fünf Jahren hatte er seinen Bruder abgelöst, doch jetzt ist Albert Bille selbst 80 Jahre alt und hat sich dazu entschlossen, aufzuhören. Sein letzter Auftritt findet an Weihnachten an Heiligabend in einem Waisenhaus in Kempten statt, danach ist Schluss. Die Puppen werden dann nach alter Tradition verbrannt.