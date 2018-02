Sulz a. N. Dank für Engagement

Neben dem Ortschaftsrat sei er beruflich und privat stark gefordert. Es sei aber auch an der Zeit, frischen Wind in die Feuerwehr Bergfelden, die nach der Hauptwehr in Sulz die größte Abteilungswehr im Stadtgebiet ist, zu bringen.

Stadtbrandmeister Eugen Heizmann bestätigte, dass er gern und intensiv mit Harpain zusammengearbeitet habe. Mit Peter Harpain und Dennis Schwarz erklärten sich zwei engagierte Feuerwehrmänner dazu bereit, in die Fußstapfen von Timo Harpain und Michael Schwabe zu treten. Auch bei Stellvertreter Schwabe häuften sich Belastungen, sodass nun beide miteinander aufhören.

Allerdings nicht komplett: Sie wollen zurück in den normalen Feuerwehrdienst. Von Seiten der Kameraden gab es ein Abschiedsgeschenk sowohl für Timo Harpain als auch für Michael Schwabe. Eugen Heizmann bedankte sich für ihr Engagement, das weit über den normalen Dienst hinausgegangen sei.