Sulz a. N. Bogenschützen trotzen dem Regen

Sulz-Glatt Mit insgesamt mehr als 200 Höhenmeter im teils unwegsamen Gelände ist der Kurs sehr anspruchsvoll. Heute wird auf Tierscheiben geschossen. Dabei handelt es sich um Tiermotive, auf die in unregelmäßigen Abständen Linien gezogen sind.

Das Teilnehmerfeld ist in 28 verschiedenen Startklassen – differenziert nach Alter, Geschlecht und Bogentyp –­eingeteilt. Die Teilnehmer kommen zum Großteil aus Süddeutschland, aber auch vergleichsweise viele Schützen aus der Schweiz nehmen am 29. Turnier der Bogeninteressengemeinschaft Glatt (BIG) teil. "Ich bin zum 29. Mal hier. Am Glatter Turnier schätze ich das familiäre Ambiente und das Rahmenprogramm des Turniers", sagt Chris Mozolowski aus der Schweiz. Er schießt in der Herren-Klasse Compound FU.

Beim Wettkampf startet jeweils eine Gruppe von vier bis sechs Wettkämpfern an einem der 28 Ziele im Wettkampffeld. Jedes Gruppenmitglied schießt auf das Ziel seiner Gruppe und wird dann bewertet. Nach Abschluss des Gruppenwettkampfes wandern alle Gruppen weiter zu ihrem nächsten Ziel, bis jede Gruppe auf alle Ziele im Wettkampfparcours geschossen hat.