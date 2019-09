Sulz a. N. Bagger reißt Leck in Gasleitung

Sulz-Kastell - Ein Bagger hat am Montagmorgen in der Nähe des Kreisverkehrs beim Industriegebiet "InPark A 81" eine Gasleitung beschädigt. Der Versorger stellte die Leitung zügig ab. Die alarmierten Feuerwehren aus Sulz und Vöhringen nahmen Messungen vor. Die Konzentration sei jedoch so gering, dass sie nicht mehr messbar sei, erklärte ein Feuerwehrsprecher.