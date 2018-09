Sulz a. N. Ausbildung mit Bravour absolviert

Frederic Bühlmaier hatte sich vor drei Jahren entschieden, seine Ausbildung zum Glaser in der Fremde zu machen. Er kommt aus einer kleinen Glaserdynastie. Sein Vater und Großvater sind ebenfalls Glaser und führen in der Nähe von Schwäbisch Gmünd einen Fensterbaubetrieb. Doch lernen im eigenen Betrieb kam für ihn nicht in Frage. Da hat er sich entschieden, in Bergfelden in die Lehre zu gehen. Sein Vater und Axel Grathwol haben 1996 zusammen die Meisterschule in Karlsruhe besucht und sind seither gut befreundet.

Nach der Lehre zog es den jungen Mann wieder zurück in die Heimat, denn er wird im elterlichen Betrieb gebraucht.

Damit setzt sich die Erfolgsstory der Firma Grathwol Fensterbau fort. Bereits Mario Reichenbach und Jens Heizmann hatten durch sehr gute Ergebnisse bei der Gesellenprüfung glänzen können. Grathwol Fensterbau wurde nicht von ungefähr 2018 als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb mit dem Zertifikat "VORAUS" der Handwerkskammer Konstanz ausgezeichnet.