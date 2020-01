Sulz a. N. Aufgehängter Rabe dient der Abschreckung

Den Raben hat der Jäger ganz legal während der Jagdzeit geschossen und dem Landwirt zur Verfügung gestellt. Auf der roten Liste stehen Krähen nicht. Zeitweise waren sie, was vorher nie der Fall war, unter "Vollschutz" gestellt. Sie haben sich daraufhin vermehrt und richteten, so Hegeringleiter Ludwig Schrägle, in der Landwirtschaft Schäden an. Bis zu 200 dieser Vögel ließen sich manchmal auf einem Feld nieder. "Wir schießen Krähen nur wegen der Bauern", sagt Schrägle. Krähen seien Allesfresser, die Gelege ausraubten und es sogar auf junge Hasen abgesehen hätten. Weil sie neben Maiskörnern auch Aas fressen, seien sie zudem mögliche Krankheitsüberträger.