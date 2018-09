Sulz a. N. Am Sandstrand in Fischingen klingt der Urlaub aus

Sulz-Fischingen. Die Narrenzunft hatte alles vorbereitet, damit ihre Gäste den Urlaub verlängern oder ausklingen lassen können. Der Sandstrand war dieses Jahr noch ein bisschen länger, da zusätzlicher Platz für das Indiaca-Turnier benötigt wurde. Trotz einiger Wolkenfetzen kamen am Freitagabend einige Besucher auf einen "Sundowner" zum Sandstrand bei der Fischinger Festhalle vorbei. Mit Einbruch der Dunkelheit füllte sich der Platz auf der Neckarinsel zunehmend. Bald waren alle Liegestühle unter dem großen Sonnensegel belegt und an den Stehtischen wurde enger zusammengerückt. Das am Sandstrand entfachte Lagerfeuer wärmte nicht nur die Besucher, sondern sorgte zusammen mit den Fackeln für ein gemütliches Ambiente. Bis spät in die Nacht hinein feierten die Gäste am Fischinger Neckarufer.