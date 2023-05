Die Südwest Messe steht unmittelbar bevor. In einem Vorab-Gespräch erzählen die Veranstalter, auf was sich die Besucher dieses Jahr freuen können.

Ab und an schadet ein Blick in den Spiegel nicht. Und genau diesen Blick in den Spiegel werden ab Samstag, den 3. Juni, wieder Zehntausende Menschen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem weiteren Umland werfen. Denn dann startet die Süd-West-Messe – und die „ist ein Spiegel der Region“, sagt Stefany Goschmann, die Geschäftsführerin der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH.

Ungefähr 500 Aussteller werden bis zum 9. Juni täglich von 9 bis 18 Uhr in den 16 Hallen und auf dem Freigelände die Besucher informieren, beraten und unterhalten. Und natürlich auch ihre Waren und Dienstleistungen präsentieren und verkaufen. Man sei schließlich keine Vergnügungsmesse, zu der die Besucher kommen um Achterbahn zu fahren, sondern viel mehr möchte man die Themen aufgreifen, die die Menschen beschäftigen und ihnen die Möglichkeit geben „die Produkte direkt anzufassen und auszuprobieren“, ergänzt Geschäftsführer Jan Goschmann.

Bauen, Handwerk, Energie

Mit Blick auf den Klimaschutz, aktuelle politische Diskussionen und der globalen Entwicklung wird ein Schwerpunkt beim Thema Nachhaltigkeit und energetisch sinnvollen und smarten Lösungen liegen. In den drei großen Hallen A, B und C werden die Häuslebauer, Hausbesitzer, Vermieter oder Hausverwaltungen fündig. Dort wird man zum Beispiel die Möglichkeit haben zu testen, wie man sein Bauprojekt virtuell erkunden kann. Aber auch Anbieter von Wärmepumpen, Smart-Home-Lösungen, Photovoltaik-Anlagen und Balkonkraftwerken werden dort anzutreffen sein. Abgerundet wird das Angebot durch den bekannten Musterhaus-Park, in dem 15 voll möblierte und mit moderner Technik ausgestatteten Musterhäuser Inspiration liefern.

Küche, Wohnen, Gesundheit, Mode Auch Freunde moderner Küchen, gepflegter Innenausstattung und erholsamen Schlafes werden Spannendes entdecken können. Die Aussteller planen die Besucher mit Möbeln aus wiederverwertetem Altholz oder speziell auf Ergonomie ausgelegten Konzepten zu überraschen. Dazu warten kleine Alltagshelfer wie selbstreinigende Spültücher oder eine nach Angaben der Südwest Messe „revolutionäre Zitronenpresse“. Daneben werden Lösungen für Allergiker, Luftreinigungssysteme und Produkte aus dem Trendholz Zirbe angeboten. Aber auch Trachtenmode oder elegante Lederbekleidung wird zu finden sein. Dazu jede Menge trendige Schwarzwald-Deko und Kosmetikprodukte.

Unsere Empfehlung für Sie Südwest Messe in Schwenningen 500 Aussteller aus diversen Bereichen Bald startet die Südwest Messe. In diesem Jahr werden wieder mehrere Hundert Aussteller vertreten sein. Besucher können sich direkt an den verschiedenen Ständen von Profis individuell beraten lassen und Tipps holen zu ganz unterschiedlichen Themen.

Mobilität, Garten und Landwirtschaft Das Angebot der Messe ist vielseitig und deckt viele Bereiche des Alltags ab. Und so spielen auch Fahrzeuge eine große Rolle. Und zwar jeder Größe und Antriebsart, vom E-Scooter über die Familien-Limousine bis hin zum Baukran oder Spezialmähern für unwegsames Gelände. Und überhaupt werden nicht nur kleine Grünflächen angesprochen, sondern die Landwirtschaft ist traditionell ein treibender Motor der Südwestmesse. Leider weist Stefany Goschmann darauf hin, dass der beliebte Landwirtschaftstag dieses Jahr aufgrund von Planungsunstimmigkeiten entfällt.

Kinder und Familien Und selbstverständlich habe man bei der Planung auch an den Nachwuchs und Familien gedacht. So wird es ein Kinderland mit Riesenrutsche, Trampolin, Karussell, Kinderkino, Kasperletheater und Zauberschau geben. Zudem auch Spielzeugtrends, wie Bumerang-Flugzeuge oder Mini-Drohnen gibt es zu entdecken.

Festzelt, Genuss und Unterhaltung Das großes Festzelt wird es dieses Jahr wieder aufgebaut – inklusive großer Terrasse und Entertainer. Ansonsten haben Essen, Trinken und Genuss natürlich ihren Platz in den Hallen. Dort werden neben regionalen Produkten übrigens jeden Tag spannende Vorträge und ergänzende Veranstaltungen geboten.

Südwest Messe

Besucherinformation

Die Südwest Messe findet vom 3. bis 11. Juni statt und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 8 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Gruppen, Kinder von sechs bis 14 Jahren und Rentner. Bis zum 2. Juni sind auch noch vergünstigte Vorverkaufstickets erhältlich. Obwohl 6000 Parkplätze verfügbar sind und an Stoßtagen zusätzliche Park-and-Ride-Parkplätze eingerichtet werden wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Weitere Informationen sind im Internet auf www.suedwest-messe.de zu finden.