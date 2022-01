1 Skifahren in Italien soll künftig sicherer werden. Foto: imago images//G. Fischer

Skifahrer müssen nicht mehr nur die Corona-Regeln beachten. Italien verlangt jetzt auch den Nachweis einer Haftpflichtversicherung. Und es gibt noch mehr neue Vorschriften.















Bozen - Corona überlagert gerade vieles. Zwischen 2G-Regel und Testpflicht ist bei manchen Skiurlaubern untergegangen, dass für sie in Italien einschließlich Südtirol seit Jahresbeginn einige weitere Vorschriften in Kraft getreten sind. Seit dem 01. Januar 22 gilt in Südtirol nämlich das neue italienische Pisten-Sicherheitsgesetz. Wer auf die Piste will, der braucht außer 2G (Super Green Pass) eine Privathaftpflicht und muss eine Promillegrenze beachten, für Jugendliche bis 18 besteht eine Helmpflicht.